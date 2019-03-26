ارتفاع ضحايا السيول في “شيراز” الايرانية الى 19 قتيلا

أعلن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي اليوم الثلاثاء ارتفاع ضحايا السيول في مدينة (شيراز) جنوب غربي البلاد الى 19 قتيلا.

وكالة الأنباء الايرانية (ارنا) عن نمكي قوله ان 20 مصابا جراء السيول لا يزالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي سياق متصل قال رئيس جامعة العلوم الطبية في (شيراز) علي بهادر ان المستشفيات الايرانية استقبلت 105 مصابين جراء السيول موضحا ان الإمكانيات متوفرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة في حال حدوث أي طارئ في محافظة (فارس) والمدن المجاورة لها.

وشهدت (شيراز) عاصمة (فارس) أمس الاثنين سيولا مفاجئة أدت الى جرف نحو 160 سيارة ومقتل واصابة العشرات.