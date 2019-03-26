مدير “النشر الإلكتروني”: أنا خريج جامعة الكويت.. وأعمل بمنصب مدير منذ 16 عاما قبل حصولي على “شهادة أثينا”

أكد مدير إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الإعلام لافي السبيعي رداً على ما تم تداوله بشأن تخرجه من الجامعة الأمريكية في أثينا، أنه خريج جامعة الكويت عام 1995 بكالوريوس آداب وأن الشهادة التي حصل عليها من جامعة الكويت هي التي خولته للعمل في منصبه الحالي، موضحا أنه كان قد سجل في جامعة أثينا عندما كان هناك اعتراف بها من قبل وزارة التعليم العالي لكنه لم يوثق الشهادة الحاصل عليها من جامعة أثينا في مكان عمله ولم يرفع قضية لتصديق الشهادة وفقا لـ “الراي” .

وأكد السبيعي أنه يشغل منصبه الحالي كمدير إدارة في وزارة الإعلام منذ عام 2003 وقبل حصوله على الشهادة من جامعة أثينا.