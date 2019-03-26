نورمحمدوف يسخر من اعتزال مغريغور بتغريدة “الملك والإصبع”

تهكم نجم الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف، بقرار غريمه الإيرلندي كونور مغريغور بالاعتزال المفاجئ، الثلاثاء.

وفي تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، كتب نورمحمدوف : “هناك ملك واحد في الغابة. واحد فقط”، وأرفق بالتغريدة صورة له مع حزام الوزن الخفيف، وهو يشير بالرقم واحد بإصبعه.

وكان مغريغور قد انهزم بشكل مذل أمام المقاتل الروسي، في نزال الوزن الخفيف في أكتوبر 2018، وهو آخر نزال خاضه الإيرلندي داخل حلبة القتال المختلط “يو أف سي”.

وهاجم محبو نورمحمدوف على موقع ” تويتر “، وكتب أحدهم: “هزيمتك للملك مرة واحدة لا يجعل منك ملكا”.

وجاءت رسالة نورمحمدوف موجهة بشكل واضح لمغريغور الذي يلقب نفسه بالملك، حيث جاء قرار اعتزاله صادما للكثيرين بعد توقعات بنزال ثان بينه وبين الروسي.

وكتب مغريغور (30 سنة) في حسابه على “تويتر”: “هذا إعلان سريع، لقد قررت أن أعتزل الرياضة المعروفة بفنون القتال المختلطة”.

وأعرب الرياضي الشهير عن أمله في أن يواصل زملاؤه مسارهم، قائلا إنه سيلتحق بالرياضيين القدامى الذين أنهوا مشوارهم في وقت سابق.

ويصنف مغريغور في المركز الثامن حاليا ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة ، التي حصل فيها على حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).