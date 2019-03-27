الكويت تقدم 461 ألف دولار لاستكمال بناء معهد تقني ومدرسة بصربيا

قدمت الكويت تبرعا بقيمة 140 ألف دينار كويتي (نحو 461 ألف دولار) لغرض استكمال بناء معهد تقني للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدينة نوفي بازار الصربية ذات الأغلبية المسلمة في إقليم السنجق. وقالت سفارة الكويت في بلغراد في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الاربعاء ان سفير الكويت لدى صربيا يوسف عبدالصمد سلم التبرع لنائب رئيس المشيخة الاسلامية في صربيا الدكتور انور عمروفيتش خلال لقاء عقد بمقر السفارة. ونقل البيان عن السفير عبدالصمد قوله ان المبلغ المقدم من وزارة الاوقاف الكويتية يأتي في إطار حرص الكويت على متابعة العمل الإنساني والخيري لصالح الاشقاء والأصدقاء حول العالم خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الحيوية التي تخص دعم الثقافة والتعليم والبنية التحتية وتحسين أوضاع المسلمين بشكل عام.

من جانبه افاد ممثل المشيخة الاسلامية خلال اللقاء بان هذا المشروع الممول بالكامل من الكويت سيسهم في خدمة الطلبة من الجنسين في المرحلتين المتوسطة والثانوية بهدف تأهيلهم للمرحلة ما بعد الثانوية.

وأعرب عن تقدير وامتنان المشيخة الاسلامية في صربيا للكويت على هذه المساهمة الكريمة مشددا على أهمية دور الكويت البارز في العمل الخيري واستعدادها الدائم لمد يد العون للمسلمين في صربيا.

وأشار في هذا الصدد إلى المساهمات العديدة السابقة والدعم المتواصل من الكويت داعيا سفارتها في بلغراد لمتابعة وتنفيذ مثل هذه الاعمال الخيرية والانسانية.