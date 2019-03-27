الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض مع تشاد بقيمة 3 ملايين دينار

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع جمهورية تشاد بقيمة ثلاثة ملايين دينار كويتي (نحو 8ر9 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في تمويل مشروع طريق (نغوري – بول).

وقال الصندوق في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم الغربي (لاك) وتلبية الطلب المتزايد على حركة النقل المحلية وتشجيع التبادل التجاري المحلي فضلا عن إنفتاح منطقة شمال بحيرة تشاد.

وأضاف أن المشروع يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي عبر تكامل شبكة الطرق المؤدية للطريق القاري الذي يربط ست دول أفريقية منها تشاد والنيجر ونيجيريا ومالي والجزائر وتونس.

وأوضح أن المشروع يتضمن الأعمال الهندسية لتحسين الطريق المذكور والبالغ طوله نحو 99 كيلومترا مربعا علاوة على احتوائه منشآت تصريف المياه والحماية المرورية والخدمات الهندسية الاستشارية لمراجعة التصاميم التفصيلية.

وذكر أن هذا القرض يعد السابع الذي يقدمه الصندوق لتشاد إذ سبق وأن قدم لها ستة قروض في مختلف القطاعات بلغت قيمتها الإجمالية 23 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار).

ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نائب المدير العام مروان الغانم في حين وقعها نيابة عن جمهورية تشاد وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي الدكتور عيسى دوبراجن.

وأسس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كصندوق مالي كويتي في 31 ديسمبر 1961 لتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول العربية والنامية دعما لسياسة الكويت الخارجية وتعزيزا لمكانتها العالمية.