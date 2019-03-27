‏⁧‫#حدم‬⁩ حول إعلان #ترمب الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على “الجولان”: أراضينا العربية المحتلة تحررها إرادتنا واستقلالنا الحقيقي

أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” بيانا حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان العربية السورية.

وقالت “حدم” في بيانها ان الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة رئيسها “ترامب” لازالت تواصل سياستها المنحازة إلى الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي العربية ، وهذا ما تأكد بعد إعلانه الأخير الاعتراف بسيادة الكيان المحتل على الأراضي العربية في الجولان السورية وسط تخاذل معتاد من أنظمة عربية.

وقال الحركة ان هذا الاعلان صاحبه استنكار على استحياء مع استمرار دعم الأنظمة العربية للرئيس الأمريكي الذي ما أن تسلم إدارة البيت الأبيض حتى بدأ سياسته المستفزة والتي لا تقيم وزناً للدول العربية والخليجية على وجه الخصوص ولا تراعي مصالحها مما جعله يتمادى في تنفيذ الخطط التوسعية للكيان الصهيوني .

وأكدت “حدم” ان : أراضينا العربية المحتلة لن تحررها أنظمة الاستكبار والطغيان العالمي التي لا تحترم قرارات الأمم المتحدة ولا وجودها وإنما تحررها إرادتنا واستقلالنا الحقيقي عن هذا النظام الذي يمزقنا يوما بعد يوم ويقتطع منا أرضا تلو الأخرى في ظل أنظمة عربية ترى أن بقاءها في تبعيتها وقمع شعوبها .