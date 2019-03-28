السفارة المصرية في الكويت: القنصلية تبدأ عملها 1 أبريل في السلام

أصدرت السفارة المصرية بالبلاد، تعليمات عدة للجالية المصرية، قبل نقل مقرها الجديد إلى منطقة السلام في 1 أبريل، معلنة عن تنسيق بين القنصلية وسلطان الأمن في الكويت.

ووجهت السفارة إلى مواطنيها المقيمين بالبلاد عدة تنبيهات وذلك لضبط سير العمل، وهي كالآتي وفقًا لما جاء بالبيان الصادر عنها:

-يمنع انتظار السادة المواطنين والمراجعين حول الحرم الخارجي لمبنى القنصلية قبل وأثناء المواعيد الرسمية بالقنصلية، والتي تبدأ اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

– التوجه مباشرة داخل القنصلية بعد بدء العمل الرسمي وسحب الرقم الخاص بالمعاملة المطلوب إجراؤها والانتظار في الصالة المخصصة لها.

– الحضور لصاحب المعاملة فقط دون اصطحاب مرافقين، حيث لا يسمح إلا بدخول صاحب المعاملة.

– الالتزام بالأماكن المخصصة لانتظار السيارات، والحرص على عدم إعاقة حركة السير في أي من الأماكن المحيطة بالقنصلية، وعدم إيقاف السيارات في الأماكن الخاصة بالمساكن المجاورة

وأكدت السفارة على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن وذلك لعدم التعرض للمسائلة القانونية، ولفتت إلى أن استقبال المراجعين بالمقر الجديد للقنصلية سيكون اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.