الأصفر والأزرق يغيبان.. الديربي “أسود وأبيض”

لأول مرة في تاريخ ديربي الرياض، ستشهد موقعة النصر والهلال في دوري كأس محمد بن سلمان غياب القميصين الأصفر والأزرق، وذلك بعد أن اختار النصر (صاحب الضيافة) الزي الأسود، ما أجبر ضيفه الهلال على ارتداء الألوان البيضاء لتجنب تشابه الألوان.

وسبق للفريقين المشاركة بألوان مختلفة في الديربي، ولكن ذلك حدث فقط من طرف فقط واحد، في مناسبات متفرقة، بينها مواجهة الدور الأول بين الفريقين والتي تقمص فيها النصر (الضيف حينها) اللون الأبيض، كما سبق للهلال ارتداء اللون ذاته في مباريات عدة آخرها مواجهة الإياب في موسم 2011.