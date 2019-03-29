النصر ينتزع الصدارة من الهلال بسيناريو جنوني

نجح النصر في خطف صدارة دوري المحترفين السعودي، من ‏منافسه الهلال، بالفوز عليه (3-2) في ديربي الرياض، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ25 من المسابقة.

وبذلك، وصل النصر إلى النقطة 58، فيما ‏تجمد رصيد الهلال عند 57 نقطة، متراجعًا للمركز الثاني.

وبادر عبد الرزاق حمد الله بالتسجيل للنصر (ق46)، وعدل النتيجة للهلال علي ‏البليهي (ق53).

وأعاد برونو أوفيني التقدم للنصر (ق77)، لكن سالم الدوسري أدرك التعادل مجددًا للهلال (ق79)، قبل أن يحرز أوفيني هدف الفوز القاتل (ق90+7).

وشهد اللقاء طرد لاعب الهلال، محمد كنو، في ‏الدقيقة 67.‏

ودخل النصر المباراة بقوة، مهدرًا 3 فرص خطيرة لحمد الله، ‏والخيبري، وأحمد موسى، قبل أن يستفيق الهلال، حيث سدد إدواردو بجانب القائم، وكرر ذلك جوميز، فيما ‏كانت اختراقات سالم تنتهي عند مايكون وأوفيني.‏

وساد الشد العصبي اللقاء، فكثر سقوط لاعبي الفريقين.

وفي الدقائق الأخيرة للشوط الأول، تعادلت الكفتان، فتوصل الهلال لثغرة جهة اليمين، التي نفذ منها مرارا ‏إدواردو وسالم، لكن بدون خطورة تذكر.

وحاول جوميز المراقب التحرك، لكنه لم يجد ‏التغذية الهجومية المناسبة.

وعاد النصر لفرض طريقته الهجومية، من بداية الشوط الثاني، ليسجل المغربي حمد الله ‏سريعا برأسه، هدف التقدم بعد عرضية من أمرابط، في الدقيقة 46.

ومن كرة مرتدة في الدقيقة 53، حصل جوميز على خطأ قرب منطقة الجزاء، ليلعبها جيوفينكو ويحولها حمد الله بالخطأ، إلى رأس ‏البليهي، الذي أسكنها مرمى وليد عبد الله، مسجلًا هدف التعادل (1-1).

وتلقى الهلال ضربة قوية، في الدقيقة 67، بعد طرد ‏لاعب وسطه المتألق، محمد كنو، ليضطر المدرب زوران ماميتش لإخراج ‏جوميز، ويحل بديلا عنه عبد الملك الخيبري.

وحاول الهلال شن المرتدات السريعة، ومن إحداها تقدم سالم الدوسري، وتلاعب بدفاع ‏النصر، لكن تمريرته الخاطئة انعكست لمرتدة نصراوية، أثمرت عن ركلة ركنية، سجل منها المدافع ‏أوفيني هدف التقدم (2-1)، في الدقيقة 77.‏

لكن لم تمر سوى دقيقتين، حتى عاد سالم الدوسري للتكفير عن خطئه، بأجمل أهداف اللقاء، ‏حين تسلم كرة من كاريو، وراوغ دفاع النصر وحارسه، ليحرز هدف ‏التعادل.

واشتعلت أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة، حيث كثف النصر صغطه لإدراك الفوز، واعتمد على الكرات ‏الطويلة والعرضية، حتى نجح برونو ‏أوفيني في تسجيل هدف الانتصار الدرامي (3-2)، بالدقيقة (90+7).‏