طقس الكويت : غير مستقر ورياح مثيرة للغبار وفرصة لامطار متفرقة

توقع رئيس قسم التنبؤات الملاحية في ادارة الارصاد الجوية ضرار العلي اليوم السبت طقسا غير مستقر ورياحا جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار مع فرصة لامطار رعدية متفرقة.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه ابتداء من بعد ظهر اليوم وحتى صباح الاثنين المقبل من المتوقع هطول أمطار متفرقة تكون رعدية مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية التي قد تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة وتكون مثيرة للغبار مشيرا الى انخفاض الرؤية الأفقية وبخاصة في المناطق البرية والمكشوفة.

ودعا مرتادي البحر إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر حيث من المتوقع ان يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من 6 اقدام كما حذر قائدي المركبات على الطرق السريعة من انخفاض مفاجئ بالرؤية الأفقية.

وشدد على ضرورة متابعة النشرات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق ادارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وعبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي (kuwaitmet) وموقعها الالكتروني (met.gov.kw).