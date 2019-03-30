دورتموند يقفز للصدارة وبايرن ميونخ يتعادل ويتراجع للمركز الثاني

الكويت – 30 – 3 (كونا) — قفز فريق بروسيا دورتموند الى صدارة الدوري الالماني لكرة القدم (بوندسليغا) عقب فوزه المثير على ضيفه فولفسبورج بنتيجة (2 – 0) اليوم السبت في الجولة 27 فيما تعادل بايرن ميونخ مع مضيفه فرايبورج (1 – 1) ليتراجع الى المركز الثاني.

وفي مباراة دورتموند امام ضيفه فولفسبورج يدين صاحب الارض بهذا الفوز الثمين والصعود الى الصدارة للاعبه باكو الكاسير الذي سجل هدفين متأخرين في الدقيقتين (90) و(94).

وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده الى 63 نقطة منتزعا الصدارة من بايرن ميونخ الذي وقع في فخ التعادل امام فرايبورغ ليرتفع رصيده الى 61 نقطة ويتراجع الى المركز الثاني. (النهاية) ف ش