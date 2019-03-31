صحيفة: 601 من حملة الشهادات العليا في دائرة التزوير

ذكرت صحيفة «الأنباء» أن وزارة التعليم العالي تعكف حاليا على فحص سجلات ومؤهلات نحو 601 من حملة الدكتوراه والماجستير تمهيدا لكشف الحقيقة كاملة بشأن صحة شهاداتهم، وذلك بعد ان تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء هؤلاء الأشخاص الحاصلين على الدكتوراه والماجستير في جامعات آسيوية.

وبحسب التداول فإن هناك 10 مواطنين حاصلين على الدكتوراه في الآداب من جامعة أثينا و39 من حملة الدكتوراه والماجستير من الجامعة نفسها في تخصص العلوم الإدارية و81 في تخصص الهندسة وشخص واحد في تخصص التربية و8 في العلوم و10 في الحقوق.

وبالنسبة للحاصلين على الدكتوراه والماجستير من جامعات فلبينية على القائمة منهم بواقع 218 من حملة الهندسة و17 في تخصص الصيدلة و3 في إدارة الأعمال و11 في المحاسبة و3 في التربية و35 في العلوم الإدارية وشخص في التمريض ومثله في الموارد البشرية.

وبالنسبة لجامعات في الهند هناك 113 من الحاصلين على التجارة سواء دكتوراه او ماجستير او حتى بكالوريوس 2 في الآداب و26 في إدارة الأعمال و6 في الحاسب الآلي و13 في تخصص الهندسة وشخص واحد في الصيدلة و2 في الطب والجراحة.

يشار الى ان المشتبه في استخراجهم وحصولهم على شهادات مزورة يعملون في القطاع الحكومي وبعضهم يتبوأ مناصب رفيعة.