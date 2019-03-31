حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 01 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 01 أبريل 2019

حالة الطقس

نهارًا:

غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 60 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

غائم جزئيا و والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 26°°

الحرارة الصغرى: 22°°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي إلى الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.