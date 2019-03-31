حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 01 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 01 أبريل 2019
حالة الطقس
نهارًا:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 60 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
غائم جزئيا و والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 26°°
الحرارة الصغرى: 22°°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي إلى الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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