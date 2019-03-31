سفارة الكويت لدى أمستردام: لا صحة مطلقا لتورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقضية مخلة بالآداب في هولندا

نفت سفارة الكويت لدى مملكة هولندا نفيا قاطعا صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت ويحمل جوازا دبلوماسيا في قضية مخلة بالآداب في هولندا.

وأكدت السفارة في بيان صحفي تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الأحد أن السلطات الهولندية من جانبها نفت صحة هذا الخبر وأكدت أنها لم تتلق أي معلومات من أي جهة حول حدوث مثل هذه الواقعة. (الن