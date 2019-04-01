طقس اليوم: غائم مع رياح نشطة مثيرة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة.. والعظمى 27

توقعت إدارة الأرصاد الجوية اليوم، أن يسود طقس غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 60 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يترسب الغبار تدريجيا و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة . وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 27 درجة للعظمى و22 درجات للصغرى. التعليقات الأخيرة