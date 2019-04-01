“الصحة” الكويتية توفر عقار “أوستوكينوماب” لعلاج الحالات المستعصية لمرض “كرونز المزمن”

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين توفيرها عقار (أوستوكينوماب) واسمه التجاري ( ستيلارا) لعلاج الحالات المستعصية لمرض (كرونز المزمن).

وقال استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير في مركز ثنيان الغانم في المستشفى الأميري التابع للوزارة الدكتور فهد النجار لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عقار (ستيلارا) يعتبر أحدث دواء تم اعتماده من قبل الجهات الطبية المعتبرة كمنظمة الدواء والعقار الأمريكية لعلاج مرض (كرونز).

وأضاف النجار أن العقار ذو فعالية عالية إذ أثبت قدرته على علاج الحالات التي فشلت في علاجها عقاقير سابقة مثل (الريميكيد) و (الهيوميرا).

وأشار إلى الدور المحوري والمهم لوزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تسريع إجراءات الحصول على موافقات الجهات الرقابية شاكرا إياه على تذليل كل العقبات الروتينية كي يتسنى للمرضى الحصول على هذا الدواء داخل الكويت بأقرب وقت ممكن.