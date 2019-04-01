محافظ الجهراء يبحث شؤون الشباب مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة

‏‏استقبل ناصر فلاح الحجرف محافظ الجهراء نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة مشعل الهدبة، ومدير إدارة الرياضة للجميع حامد الهزيم، ومراقب إدارة الرياضة للجميع وليد سلطان.

وأكد أهمية التركيز على فئة الشباب ودعمهم وتحقيق متطلباتهم، والأخذ بايديهم للارتقاء بهم عن المخاطر والمنزلقات التي يتعرضون لها.

مشيراً الى ضرورة إيجاد الأنشطة والفعاليات المناسبة لجميع الأعمار ومن الجنسين، ‏سواء الأنشطة الثقافية أو التجمعات الرياضية.

‏من جهته اعرب الهدبه عن رغبة الهيئة بالتعاون الجاد والفعال مع محافظة الجهراء وتسخير كافة الإمكانيات لاحتواء الشباب واستثمار طاقاتهم و أوقات فراغهم في خدمة الكويت أولا وأخيرا.

‏وتم الاتفاق على تحديد موعد لاحق استكمالا لما تم تناوله من نقاط على أن تكون باكورة تلك الأنشطة في شهر رمضان المبارك.