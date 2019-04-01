ناصر الصباح يستقبل رئيس وأعضاء الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

كتب صالح الرحمي :

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بمكتبة صباح اليوم الاثنين رئيس وأعضاء الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بحماية الأموال العامة وكيفية التصدي للفساد ، وقد أشار الوزير إلى أن حماية الأموال العامة تعتبر من الأولويات التي يجب أن تتصدر المشهد العام ويتم التعامل معها بكل شفافية والتصدي لقضايا الفساد بشكل عام.

وقد أشار إلى دور الجمعية المهم والحيوي خلال هذه الفترة بصفتها احدى مؤسسات المجتمع المدني والتي تمثل أبناء المجتمع والمهتمين بهذا الشأن حيث كرر حرصه وإهتمامة البالغ بهذا الجانب والتعاون المستمر مع كل الهيئات والجهات التي تساهم في بناء ورفعة شأن هذا الوطن.

ومن جهته قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام صالح العجمي لجريدة أن اللقاء اتسم بروح الشفافية المعهودة من قبل الشيخ ناصر صباح الأحمد وأن اللقاء جاء لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بحماية المال العام وتعزيز دور الجمعية في التصدي لملفات الفساد وكذلك توعية المجتمع بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة وكيفية تعزيز ثقافة الفرد بهذا الدور.