مجلس الوزراء الكويتي يمدد تكليف “أملاك الدولة” لتوفيق أوضاع عقود قسائم المنطقة الحرة

الكويت – 1 – 4 (كونا) — قرر مجلس الوزراء الكويتي تمديد تكليف إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة لترتيب وتوفيق كافة الأوضاع القانونية والتنظيمية والتعاقدية والمالية المرتبطة بالعقود القائمة حاليا على القسائم في المنطقة الحرة بالشويخ وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهائه.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن قرار المجلس بهذا الشأن يتضمن أن تتولى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) خلال الفترة الانتقالية المشار إليها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية اللازمة التي تضمن حقوق الدولة والمحافظة على المال العام وذلك وفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. (النهاية) أ م ح