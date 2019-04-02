أحمد هذال: نثق في القضاء السعودي العادل وغانم طالع سيعود للكويت قريباً

أشاد المحامي أحمد هذال بالنهج الذي تتبعه المملكة العربية السعودية في معاملة المتهمين، واحترامها حقوق الإنسان موضحاً أنه لأول مرة يترافع أمام المحاكم السعودية للدفاع عن متهم، حيث لمس بنفسه حرص الأخوة في المملكة العربية السعودية على المعاملة الراقية والأسلوب الحضاري في التعامل مع المتهمين.

وأضاف أنه رأى موكله غانم طالع وجلس معه في أجواء من الحرية والخصوصية مؤكدا أنه بخير، وينعم بصحة جيدة ويرى أسرته في المواعيد المحددة، ولا يشكو من أي شيء، آملا أن يعود للكويت قريبا، مؤكداً على ثقته بالقضاء السعودي العادل

وقال هذال أنه واثق من عدالة المحاكم السعودية، مثمناً جهود اصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثلاثية الثالثة بالمحكمة الجزائية المتخصصة وجميع العاملين فيها ، ومنوهاً بأنه قدم الأدلة على براءة موكله، حيث قام بتفنيد أدلة الاتهام، لافتا إلى أن كل التهم الموجهه لموكله هي أقوال مرسله لا تستند إلى أي دليل مادي أو دليل فني ، وختاماً حضر اخر جلسة مداولة للقضية و صمم على حجز الدعوى للحكم ، واستجابت المحكمة لطلبه وتم حجز الدعوى للحكم يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣.