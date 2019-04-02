“Google” طور ميزات وتحديثات جديدة في “Gmail”

قام عملاق التكنولوجيا «Google» بتطوير ميزات وتحديثات جديدة في «Gmail » وذلك بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس «Gmail» الذي تم إطلاقه للمرة الأولى في النسخة التجريبية بسعة 1 جيجابايت في عام 2004 ، ويضم الآن أكثر من 1.5 مليار مستخدم.

ووفقاً لمجلة «نيوزويك» الأمريكية ، أصدر Google تحديثًا رئيسيًا لخدمة البريد الإلكتروني ، بما في ذلك القدرة المطلوبة منذ فترة طويلة لجدولة رسائل البريد الإلكتروني ، ففي أي وقت تريد أن تحصل على رسالة بريد إلكتروني من قائمة مهامك ، لكن بعد ساعات العمل ، أو خلال عطلة نهاية الأسبوع ، أو إلى شخص ما في عطلة ولا تريد مقاطعتها؟، يسأل Google في بيان جديد يعلن فيه القدرة المتوقعة للغاية لجدولة رسائل البريد الإلكتروني. جدولة رسائل البريد الإلكتروني في واجهة Gmail المحدّثة أمر بسيط ، لذا لن تحتاج إلى إضافات متخصصة لإرسال رسائل البريد الإلكتروني لاحقًا. الآن ، بدلاً من الشكل الأزرق الصلب ، يشتمل الزر إرسال في أسفل نافذة تكوين البريد الإلكتروني على علامة تبويب سهم صغيرة ، تشير إلى ميزات إضافية. انقر فوقه للكشف عن خيار “جدولة الإرسال”.

ستقترح عليك Google عدة مرات ، أو يمكنك جدولة رسالة البريد الإلكتروني للخروج وقتما تشاء. وتختلف ميزة «جدولة الإرسال» في Gmail الجديد قليلاً في إصدارات الجوال منه. للوصول إليه ، انقر على النقاط الثلاثة الموجودة بجانب أيقونة إرسال السهم. في الأعلى ستجد «إرسال مجدول». بالإضافة إلى ميزة «جدولة الإرسال» الجديدة ، يشتمل تحديث Gmail على ميزات أخرى، مثل ميزات «الإنشاء الذكي« و «الرد الذكي» على الرسائل. وتم تحديث Smart Compose أيضًا لتقديم اقتراحات أفضل مخصصة لأنواع الترحيب والعبارات التي تستخدمها في تكوين بريدك الإلكتروني. ويتضمن التحديث لـ Smart Compose أيضًا دعمًا جديدًا للاسبانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية ، ويأتي تطبيق Smart Compose أيضًا إلى إصدار التطبيق المحمول ، بدلاً من استخدام زر علامة التبويب لإدراج اقتراحات Google ، مع Smart Compose للجوال ، يمكنك فقط التمرير إلى اليمين. ولكن أحد أكبر التغييرات القادمة إلى Gmail قد يكون ما تسميه Google “البريد الإلكتروني الديناميكي، والذي سيزيد من دمج Gmail في G Suite من التطبيقات ، حيث يتيح البريد الديناميكي الاحتفاظ بالمعلومات محدّثة وتقليل مقدار علامات التبويب التي تفتحها ، وتوضح Google في إعلان التحديث. على سبيل المثال ، يمكنك الرد على سلسلة رسائل التعليقات في مُحرر مستندات Google ، أو تصفح توصيات الفنادق ، أو إرسال RSVP أو تحديد موعد ، أو استكشاف صفقة السفر ، أو ملء استبيان مباشرة من رسالة البريد الإلكتروني.