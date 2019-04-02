محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 03 أبريل 2019

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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 03 أبريل 2019

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
بارد نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 28°°
الحرارة الصغرى: 14&deg°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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