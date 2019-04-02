حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 03 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 03 أبريل 2019

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

بارد نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 28°°

الحرارة الصغرى: 14°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.