حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 03 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 03 أبريل 2019
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
بارد نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .
الحرارة العظمى: 28°°
الحرارة الصغرى: 14°°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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