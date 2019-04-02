“الكويتية”: مضطرون لإلغاء بعض الرحلات ودمج الآخر

قالت الخطوط الجوية الكويتية أنه لدواعي تأجيل تسليم طائراتها الجديدة من طراز الايرباص A320 من جانب مصنع الطائرات إلى شهر يونيو وأكتوبر ونوفمبر من هذا العام بدلا من التاريخ المقرر أصلا وهو شهر مارس من هذا العام، وهي الطائرات التي كان مقررا أن تحل محل الطائرات الثلاث القديمة من ذات الطراز، وحيث تم وقف الطائرات القديمة عن الطيران اعتبارا من أول ابريل الجاري تمهيدا لبيعها، وانتظارا لحصولنا خلال أسبوعين على الطائرات البديلة التي ستستأجرها الشركة لتحل محل الطائرات القديمة، فإن الشركة قد تضطر لإلغاء بعض رحلاتها ودمج البعض الآخر .

وأضافت الكويتية في تغريدة لها على تويتر انه تعاملا مع هذا الظرف الطارئ، وسنعمل على عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي خلال أيام قليلة ستتكفل الشركة بإيجاد البدائل للرحلات المتأثرة، آملين من العملاء تفهم ما نواجهه من ظرف طارئ وراجين أن يعذروننا عن أي إزعاج قد يتعرضون له و الذي نأمل ونعمل على أن لا يطول أمده معربة عن شكرها للجميع وتفهمهم وتعاونهم .