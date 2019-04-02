الكويتي فيصل المطوع يمنح “وسام جوقة الشرف” من الجمهورية الفرنسية برتبة فارس

منحت الجمهورية الفرنسية ممثلة بسفارتها في الكويت رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة (علي عبد الوهاب المطوع) التجارية فيصل المطوع (وسام جوقة الشرف) برتبة فارس وذلك لعمله ومساهمته في توطيد العلاقات الكويتية – الفرنسية.

وأعرب المطوع في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش الحفل الذي اقامته السفارة الفرنسية لدى الكويت بهذه المناسبة عن شكره للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والجمهورية الفرنسية على هذا التكريم.

وقال المطوع إن فرنسا قدمت الكثير للعالم من فلاسفة وعلماء أثروا في مجرى التاريخ وساهموا في عصر النهضة.

وكشف في هذا الإطار عن تعاون بين القطاع الخاص الكويتي وفرنسا لانشاء مشفى جديد لعلاج مرض السرطان في الكويت بسعة 600 سرير على ان يتم افتتاحه بعد عام.

وأوضح أن كادر واطباء المشفى الجديد سيكون فرنسيا اضافة الى أطباء كويتيين متخصصين في معالجة السرطان حيث سيتضمن المشفى معظم تخصصات معالجة مرض السرطان مبينا أن تنسيقا يجري حاليا بخطى متسارعة مع الحكومة الكويتية لانشاء هذا المشفى.

بدورها أشادت سفيرة جمهورية فرنسا لدى البلاد ماري ماسدوبي في تصريح مماثل بدور المطوع في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن جهوده المميزة في مجال العمل الخيري وكرجل اعمال يمثل القطاع الخاص في البلاد.

وذكرت ماسدوبي أن الوسام هو أعلى تكريم فرنسي رسمي يمنح لغير العسكريين انشأه نابليون بونابرت في مايو عام 1802 مشيدة في الوقت ذاته بالعلاقات الفرنسبة الكويتية على كافة المستويات بما فيها علاقات القطاع الخاص الكويتي مع بلادها.