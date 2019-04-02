الهاجري: نتطلع لتحقيق اللقب الرابع بكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

أكد مدير الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت الكويتي محمد الهاجري اليوم الثلاثاء تطلع النادي لتحقيق بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الهاجري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب فوز فريق الكويت على مضيفه النجمة البحريني بهدف وحيد في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

واعرب الهاجري عن سعادته بحصول نادي الكويت على ثلاث نقاط ثمينة مهنئا اللاعبين والجهازين الاداري والفني وجماهير النادي الكويت على هذا الفوز.

واوضح ان نادي الكويت توج بطلا لكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في الاعوام (2009 و2012 و2013) وان سجل النادي في هذه البطولة حافل بالانجازات متمنيا ان يحقق الفريق المزيد من النجاح والانتصارات في المباريات المقبلة.

ورفع فريق الكويت رصيده عقب فوزه اليوم الى اربع نقاط محتلا المركز الثاني في المجموعة متفوقا على النجمة البحريني المتساوي معه بالنقاط بفارق المواجهات المباشرة والذي احتل المركز الثالث فيما يتصدر فريق الجزيرة الاردني المجموعة بسبع نقاط ويقبع الاتحاد السوري بالمركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة.