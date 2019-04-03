برشلونة يهرب من فخ فياريال بتعادل درامي

اقتنص برشلونة تعادلا ثمينًا بنتيجة (4-4) أمام فياريال ضمن منافسات الجولة الـ30 من الليجا في معقل الأخير ملعب “لا سيراميكا”.

وسجل لفياريال شوكويزي في الدقيقة 23، وإيكامبي في الدقيقة 50، وإيبورا في الدقيقة 62، وباكا في الدقيقة 80، بينما سجل لبرشلونة كوتينيو في الدقيقة 12، ومالكوم في الدقيقة 16، وميسي في الدقيقة 90، وسواريز في الدقيقة (90+3).

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده للنقطة 70 في صدارة الترتيب، ورفع فياريال رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر.

واعتمد فالفيردي على طريقته المُعتادة (4-3-3)، لكنه أجرى مداورة بإراحة ميسي وبيكيه، وتواجد في حراسة المرمى تير شتيجن، أمامه الرباعي سيرجي روبيرتو، أومتيتي، لينجليت، وألبا، وفي الوسط بوسكيتس، آرثر، وفيدال، وفي الهجوم كوتينيو، مالكوم، وسواريز.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد خافيير كاييخا على طريقة (3-4-2-1) بوجود أسينخو كحارس مرمى، أمامه جونزاليس، موري، ورويز، وفي الوسط جاسبار، مورلانيس، كازورلا، بيدرازا، شوكويزي، وإيبورا، ومهاجم وحيد إيكامبا.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض والجمهور، وتألق تير شتيجن في التصدي لتسديدة رأسية من إيبورا مهاجم فياريال في الدقيقة 7، وبعد دقيقة واحدة تصدى لتسديدة قوية من شوكويزي.

وبعد تراجع واضح لبرشلونة في الربع ساعة الأولى من المباراة، بدأ الفريق الاعتماد على استغلال المساحات على الأطراف لإسبانيول، واستغل البرازيلي مالكوم سرعته في الانطلاق لتهديد إسبانيول.

ونجح فيليب كوتينيو في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 12، حيث انطلق مالكوم على الجبهة اليمنى، ومرر عرضية مميزة لكوتينيو الذي أسكنها في الشباك.

وضاعف مالكوم النتيجة لبرشلونة بالهدف الثاني في الدقيقة 16، حيث أرسل أرتورو فيدال عرضية من الجبهة اليمنى، سددها مالكوم برأسه في أقصى يسار حارس فياريال أسينخيو.

وحرم القائم الأيمن برشلونة من الهدف الثالث، حيث مرر لويس سواريز تمريرة في العمق، لكوتينيو الذي سدد في القائم في الدقيقة 18.

ومن هجمة مُنظمة، نجح المهاجم شوكويزي في تسجيل الهدف الأول لإسبانيول في الدقيقة 23، حيث سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن وترتد له مرة أخرى ليُسددها على يمين تير شتيجن.

واستغل المهاجم الشاب غياب التغطية من دفاع برشلونة، حيث ترك أومتيتي لينجليت وحده أمام شوكويزي، ولم يظهر أومتيتي بمستواه المعهود لاسيما وأنه يلعب كمدافع أيمن وهو ليس مركزه المُفضل.

وكاد إسبانيول أن يخرج من الشوط الأول متعادلا، حيث بدأ في الضغط بقوة على البارسا بعد تقليص الفارق، لكن دون أي إيجابية على مرمى تير شتيجن.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق الكاميروني إيكامبي على الجبهة اليمنى واستغل تقدم الحارس تير شتيجن، ليُسدد ويُسجل الهدف الثاني والتعادل لفياريال في الدقيقة 50.

وقرر فالفيردي الدفع بميسي بدلا من كوتينيو، من أجل إنقاذ الفريق، وتحول مالكوم من الجناح الأيمن إلى الأيسر.

ونجح إيبورا في تسجيل الهدف الثالث لفياريال في الدقيقة 62، حيث استقبل تمريرة سحرية في عمق دفاع برشلونة من مورناليس، سجلها على يسار تير شتيجن ليمنح التقدم للغواصات الصفراء.

وحرمت العارضة شوكويزي من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 67، حيث سدد كرة قوية لمست أطراف تير شتيجن وارتطمت بالعارضة.

وأشرك فالفيردي راكيتيتش وألينيا بدلا من بوسكيتس وآرثر، لتنشيط خط الوسط، وغلق المساحات أمام الهجمات العكسية لفياريال.

ونجح البديل كارلوس باكا في تسجيل الهدف الرابع لفياريال في الدقيقة 80، حيث استقبل تمريرة من كازورلا لينفرد بتير شتيجن ويراوغه قبل أن يُسكن الكرة في الشباك.

وحصل برشلونة على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي بنجاح، وسجل الهدف الثالث للبارسا في الدقيقة 90.

واقتنص سواريز هدف التعادل القاتل لبرشلونة في الدقيقة 93، حيث استغل ارتداد الكرة وسدد كرة صاروخية على يمين الحارس أسينخيو، لينقذ البارسا من الهزيمة.