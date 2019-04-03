الكويت تفوز باثنتين من جوائز الفهرس العربي الموحد

فازت إدارة المكتبات العامة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويتي وادارة المكتبات بوزارة التربية الكويتية اليوم الثلاثاء باثنتين من جوائز الفهرس العربي الموحد الذي بدأ ملتقاه التاسع في مدينة الثقافة وسط العاصمة التونسية.

وأعرب المشرف العام عن المكتبات العامة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويتي منير العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل استخدام للفهرس العربي الموحد التي تمنح للمكتبة التي استفادت من خدمات الفهرس الاساسية وتمكنت من تحقيق اعلى نسبة ادماج للفهرس في عملها اليومي.

وقال العتيبي ان اختيار إدارة المكتبات العامة من بين خمسة آلاف مكتبة عضو في الفهرس يعد مفخرة مؤكدا أن الكويت وضعت بإشراف وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب محمد الجبري ومتابعة دقيقة من الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة الدكتور عيسى الأنصاري استراتيجية لتطوير المكتبات واعتماد الفهرس الالكتروني عبر استخدام التكنولوجيا والنظم الحديثة.

وأكد حرص المجلس الوطني على تطبيق أحدث المعايير وتنفيذ ومتابعة الفهرس الالكتروني مضيفا أن الأمين المساعد لقطاع المالية والإدارية الدكتورة تهاني العدواني بذلت جهودا كبيرة لإنجاح المشروع حيث تم تشكيل فريق عمل متكامل قام طيلة العام الماضي بإعداد نسخ الكترونية للكتب “وباشرنا العمل في خمس مكتبات عامة حيث وقع إدخال أكثر من مئة ألف نسخة الكترونية وما يتجاوز 45 ألف عنوان”.

وشدد العتيبي على أن العمل لا يزال مستمرا لتعميم هذه التجربة على كل المكتبات العامة بالكويت وادخال كل العناوين والكتب الموجودة وفق مراحل مدروسة وآلية لتنفيذها معتبرا أن فوز ادارة المكتبات العامة بالمجلس الوطني الوطني للثقافة والفنون والاداب بهذه الجائزة يأتي بعد استيفاء كل المعايير التي حددها الفهرس العربي الموحد وهو مبعث فخر وسعادة وتكلل الجهود الكبيرة في رقمنة الكتب.

واوضح أن هذه الجائزة تمثل ثمرة الاستراتيجية التي وضعتها الكويت لتطوير المكتبات العامة مشيرا إلى أن رئيس المجلس الوطني الوزير الجبري قام في يناير الماضي بتدشين الفهرس الالكتروني في افتتاح مكتبة خيطان العامة.

وعبر عن تطلع المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب لرقمنة كل الكتب في المستقبل القريب.

من جهتها قالت رئيسة قسم الاعداد الفني في ادارة المكتبات بوزارة التربية الكويتية سهام الاستاذ في تصريح مماثل ل(كونا) “نحن من الاعضاء النشيطين مع الفهرس العربي الموحد ونحرص على المشاركة في كل الفعاليات والتظاهرات وورش العمل التي يقيمها الفهرس”.

وأضافت الاستاذ “قمنا على امتداد السنة الماضية بالتنسيق مع الفهرس العربي الموحد في رقمنة الكتب واعداد قواعد البيانات ونحن سعداء بالفوز بجائزة التعاون والمشاركات التي تقدم للمكتبات الوطنية الأكثر تفاعلا مع الفهرس والتزاما بمعاييره التي تساهم في تطوير المعرفة في العالم العربي”.

وانطلقت بتونس في وقت سابق اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى التاسع للفهرس العربي الموحد تحت شعار (كفاءة ادارة المعرفة من أجل تنمية مستدامة) بمشاركة العديد من ممثلي المكتبات العامة بالدول العربية.