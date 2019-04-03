د.يوسف الكاظم: دور كبير للشباب للمتطوع في نجاح الملتقى العلمي الدولي الأول

قال د.يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي : اننا نشارك في الكويت في الملتقى العلمي الدولي الاول للتميز برعاية الوزير محمد الجبري

ونشيد في الرعاية الحكومية على اعلى مستوى والمشاركة الكبيرة من المؤسسات والصندوق العالمي للتنمية والتخطيط والدول المشاركة في هذا الملتقى .

وأكد الكاظم على دور الشباب المتطوع في نجاح الملتقى وتحية للقائمين على هذه الفعالية وعلى رأسهم د-عبدالله الغصاب وفريقه