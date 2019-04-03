“الاستئناف” : ملكية عبدالصمد القرشي لـ “كلاكاس” والزام شركة بدفع تعويض عن استغلالها

تحصلت شركة عبد الصمد القرشي بصفتها صاحبة العلامة التجارية (كلاكاس) على حكم قضائي نهائي بالزام احدى شركات العطور التي قامت بتقليد تلك العلامة بالكف عن تقليد العلامة و منع دخول منتجاتها التي تحمل العلامة المقلدة الى دولة الكويت مع الزامها بالتعويض بمبلغ 5001 دينار.

و حيث شيدت المحكمة حكمها على ثبوت التشابه بين العلامتين و ان من شأن هذا التشابه ان ينخدع المستهلك فيشترى منتجات الشركة التي تحمل العلامة المقلدة على انها منتجات شركة أولاد عبد الصمد القرشي التي تحمل العلامة المسجلة الاصلية.

وقد صرح وكيل شركة عبد الصمد القرشي المحامي / احمد الفضلي من مكتب المحامي شاري العصيمي ان هذا الحكم قد رسخ لمفهوم حماية العلامة التجارية بتمييز المنتجات والسلع وذلك لضمان حماية الاقتصاد بحماية المستهلك من الغش التجاري وحماية المنتج من التدليس و التزوير و ضمان المنافسة المشروعة.