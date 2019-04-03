تلميحات زيدان تُعجل بنهاية قصة كورتوا الملكية

تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، عن مصير البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، مع النادي الملكي في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “صن”، فإن تلميحات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، مؤخرًا بشأن مركز حراسة المرمى، تشير إلى أنه سيتخلص من تيبو كورتوا بنهاية الموسم الحالي.

وكان زيدان قد صرح مؤخرًا بأنه يؤكد للجميع أن في العام المقبل، لن يكون هناك أي نقاش حول مركز حراسة المرمى في ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن زيدان ليس من الداعمين لوجود كورتوا مع الملكي، حيث أنه رفض التعاقد معه عندما كان مدربًا لريال مدريد خلال ولايته الأولى.

كما أن زيدان فور عودته، منح الثقة للكوستاريكي كيلور نافاس وأعاده إلى التشكيل الأساسي أمام سيلتا فيجو، قبل أن يدفع بنجله لوكا في المباراة الثانية ضد هويسكا.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس البلجيكي يتعرض للسخرية من قبل جماهير ريال مدريد بسبب أدائه، منذ أن وقع للنادي الملكي في الصيف الماضي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن تيبو كورتوا شارك في 32 مباراة خلال الموسم الحالي في كل البطولات، وتلقت شباكه 42 هدفا، بينما خرج 10 مرات فقط بشباك نظيفة.