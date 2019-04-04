مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بالانتصار على كارديف

استمرت لعبة الكراسي الموسيقية، على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب مانشستر سيتي على ضيفه كارديف سيتي (2-0)، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ33.

وأحرز البلجيكي كيفن دي بروين (6)، والألماني ليروي ساني (44)، هدفي اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 80 نقطة، ليستعيد الصدارة من ليفربول (79 نقطة).

أما كارديف، فزادت مهمته صعوبة في البقاء ضمن الكبار، بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة، في المركز الثامن عشر.

واعتمد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، كعادته على طريقة اللعب (4-3-3).

فلعب جون ستونز إلى جانب إيميريك لابورت، في قلب الدفاع، بإسناد من الظهيرين أولكسندر زينشينكو ودانيلو.

وقام فرناندينيو بدور لاعب الارتكاز، فيما لعب الصاعد فيل فودين إلى جانب صانع اللعب، كيفن دي بروين.

أما ثلاثي المقدمة، فتكون من رياض محرز وليروي ساني وجابرييل جيسوس، مع وجود دافيد سيلفا وبرناردو سيلفا ورحيم ستيرلينج، على مقاعد البدلاء.

وظهرت نوايا مانشستر سيتي في وقت مبكر، حيث انطلق دي بروين من الناحية اليمنى، وأرسل كرة زاحفة أمام المرمى، فشل جيسوس في الوصول إليها، بالدقيقة الأولى.

وتصدى حارس كارديف نيل إيثيريدج، لتسديدة من محرز في الدقيقة الرابعة.

لكنه فشل في إيقاف محاولة دي بروين، الذي تلقى تمريرة من لابورت، ليقتحم الناحية اليسرى ويسدد بيسراه في الزاوية الضيقة، على غفلة من الحارس في الدقيقة السادسة، مسجلا الهدف الأول للسيتي.

واضطر زينشينكو للخروج من الملعب، بعد تعرضه لإصابة، فدخل مكانه كايل ووكر، مقابل انتقال دانيلو إلى الناحية اليسرى.

وهيأ دي بروين الكرة إلى جيسوس، الذي ذهبت محاولته بجانب القائم، في الدقيقة 27.

وتلقى جيسوس اللوم بعد إضاعته فرصة خطيرة، من هجمة مرتدة، رغم إمكانية تمريره للمتحفز دي بروين، في الدقيقة 40.

لكنه عوض الخطأ قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، عندما هيأ بصدره الكرة إلى ساني، الذي سدد بيسراه أرضية زاحفة استقرت على يسار الحارس، معلنةً عن الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وشهد الشوط الثاني مسلسلا من الفرص المهدرة لمانشستر سيتي، بدأها فودين الذي تلقى كرة فرناندينيو، وسدد ليتصدى إيثيريدج لمحاولته في الدقيقة 51.

ومرت رأسية من فرناندينيو بجانب المرمى، إثر عرضية من دي بروين في الدقيقة 54، وذهبت رأسية أخرى من لابورت فوق العارضة، بعد عرضية من ووكر في الدقيقة 58.

وكاد موريسون لاعب كارديف، أن يضع الكرة في شباك فريقه بالخطأ، خلال محاولته لإبعاد عرضية من دي بروين، في الدقيقة 64.

وبعدها بدقيقة واحدة، تألق إيثيريدج في التصدي لتسديدة مقوسة من محرز.

كما قدم حارس كارديف فاصلا من التصديات المبهرة، فحرم لابورت من التسجيل برأسه في الدقيقة 66، قبل أن ينقذ محاولتين في دقيقة واحدة لمحرز وساني.

وناب القائم عن إيثيريدج في التصدي لمحاولة قريبة من فودين، إثر عرضية من دي بروين في الدقيقة 69.

وعاد الحارس ليصد تسديدة بعيدة من فودين، ومرت محاولة بكعب القدم من جيسوس بجانب القائم، في الدقيقة 78.

وفي المقابل، أهدر كارديف فرصة لتقليص الفارق في الدقيقة 86، عندما انفرد نياسي بالمرمى، لكن الحارس إيديرسون أغلق الأبواب أمامه.