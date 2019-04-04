بلدية الكويت: ربط آلي مع “المعلومات المدنية” لتزويدنا بأسماء الوفيات يوميا

أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس قيامها بالربط الآلي مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتزويدها بأسماء الوفيات بصفة يومية لاستكمال كافة الإجراءات والمعاملات.

وقال مدير إدارة شؤون الجنائز في البلدية الدكتور فيصل العوضي في بيان صحفي إن البلدية حريصة على تواصلها مع الوزارات والهيئات لتسهيل وتيسير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأكد العوضي أن إدارة مركز نظم المعلومات بالبلدية ستقوم بإرسال الأسماء إلى الهيئة للتنسيق مع الجهات ذات الصلة تفاديا لأي تأخير يطرأ على استكمال الإجراءات والمعاملات التي تخص المتوفى أو ورثته.

وأشار إلى أن البلدية تحرص كل الحرص على تقديم كل الخدمات بكل يسر للمواطنين والمقيمين لافتا إلى أن إدارة شؤون الجنائز أطلقت في مارس الماضي تطبيق (جنائز الكويت) عبر نظام (ابستور) وأجهزة (اندرويد).

وأوضح أن التطبيق يحتوي على أسماء الوفيات يوميا مع موعد الدفن وعناوين العزاء من خلال أمر الدفن الذي تتلقاه إدارة شؤون الجنائز كما يحتوي على إرشادات وتوجيهات لأهالي المتوفين من خلال إحتواء هذا النظام على مراكز العمل والمقابر العاملة ومواقعها.

وبين أن التطبيق يحتوي أيضا على المقابر غير العاملة والتاريخية في الكويت وأماكنها وصورها ونبذة عنها كما يحتوي على أخبار وإنجازات إدارة شؤون الجنائز وكيفية التواصل معها.