“الأشغال”: لا صحة لبدأ اصلاح شوارع محافظتي العاصمة وحولي اولا ثم المحافظات الاخرى

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الاشغال العامة ايمان العمر عدم صحة ما يتم تداوله بشأن اصلاح الطرق بدءا بشوارع محافظتي العاصمة وحولي اولا ثم بقية المحافظات الاخرى.

وقالت العمر في تصريح نقله بيان للوزارة اليوم الجمعة ان “وزارة الاشغال لديها عقود لصيانة الطرق بكل محافظة وكل عقد له برنامج زمني مستقل عن الآخر”.

وأضافت انه بناء على برنامج تنفيذ خطة تحسين أعمال إنشاء وصيانة الطرق سيتم البدأ بفرش الطرق السريعة الأكثر تضررا وبعدها الطرق الرئيسية والطرق الفرعية للمناطق بالمحافظات كافة.

وأوضحت انه يجري حاليا استكمال تنفيذ أعمال فرش الاسفلت بالأماكن التى تم قشطها من طريق الملك فهد السريع باتجاه مدينة الكويت شمالا لمدة 12 ساعة يوميا لافتا الى أعمال تحسين طريق الدائري الرابع ووصلة الدوحة.

وذكرت انه يجري ايضا عمل معالجات على طريق الدائري السادس استعدادا للبدء بأعمال الفرش ومن ثم طريق الدائري السابع والفحيحيل السريع طريق 30 وطريق المقوع وتباعا طريق الدائري الخامس وفقا للبرامج الزمنية المقررة لإصلاح جميع الطرق السريعة المتضررة.

وشددت العمر على ضرورة اخذ المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة حساب وزارة الاشغال العامة على مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا للشائعات.