طقس الكويت: غائم جزئيًا مع فرصة لأمطار رعدية.. والعظمى 31

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود طقس حار نسبيا وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 31 درجة للعظمى و21 درجات للصغرى.