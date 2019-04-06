يوفنتوس يفوز على ميلان في منافسات الكالتشيو

فاز فريق يوفنتوس اليوم السبت على نظيره ميلان بنتيجة (2-1) في منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم (كالتشيو).

وأحرز أهداف اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري اللاعب كريستوف بياتيك لصالح ميلان في الدقيقة 39 فيما أحرز باولو ديبالا هدف التعادل من نقطة الجزاء في الدقيقة 60 لصالح اليوفي قبل ان يحرز مويس كوين هدف الفوز لليوفي في الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة عزز يوفنتوس صدارته للدوري برصيد 82 وبقي ميلان عند رصيده السابق 52 بالمركز الرابع.