كوستا يورط أتلتيكو مدريد أمام برشلونة

وضع المهاجم دييجو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد، فريقه في أزمة كبيرة خلال مواجهة برشلونة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الليجا.

وتلفظ كوستا بألفاظ خارجة مع حكم المباراة، ليُشهر الأخير في وجهه البطاقة الحمراء مباشرة، ويغادر دييجو الملعب في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

على الجانب الآخر، هاجمت جماهير برشلونة اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، وأطلقت الصافرات حين أعلن المذيع الداخلي لملعب “كامب نو” أسماء اللاعبين وذكر اسم جريزمان.



وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، مع أول لمسة لجريزمان للكرة في الملعب، تم إطلاق الصافرات ضده، واستمرت مع كل لمسة لمهاجم الروخيبلانكوس.

ولازال التعادل السلبي بدون أهداف يُسيطر على نتيجة المباراة حتى الآن.