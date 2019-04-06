برشلونة يقتل أحلام أتلتيكو مدريد ويلامس لقب الليجا

حقق برشلونة الانتصار بهدفين دون رد على أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الليجا، ليقترب من حسم اللقب.

وسجل سواريز الهدف الأول في الدقيقة (85)، ثم ميسي بالهدف الثاني في الدقيقة (87)، فيما شهد اللقاء طرد دييجو كوستا بالدقيقة (28) من عمر الشوط الأول.

وبهذا الانتصار ينفرد برشلونة بالصدارة برصيد 73 نقطة، ويتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 62 نقطة، في الوصافة بفارق 11 نقطة، ويقتل البلوجرانا أحلام الأتلتي في المنافسة على اللقب.

وبدأت المباراة حماسية، حيث شهدت أول تهديد لأصحاب الأرض، حيث استلم جوردي ألبا كرة من ميسي لينفرد بالحارس أوبلاك وسدد لكن تصدى القائم الأيمن للتسديدة في الدقيقة 14.

وحاول الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، أن يرد الخطورة عندما استقبل تمريرة في عمق الدفاع وسدد كرة قوية، تصدى لها الحارس تير شتيجن في الدقيقة 20.

وحصل ليونيل ميسي قائد برشلونة على خطأ من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23، نفذها البرغوث لكن التسديدة علت مرمى الحارس أوبلاك.

وعاد أوبلاك للتألق مجددًا، عندما تصدى لتسديدة من فيليب كوتينيو، الذي توغل بالكرة في منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه دييجو كوستا بالدقيقة 28، بعد أن تفوه بألفاظ خارجة ضده، ولأن المصائب لا تأتي فرادى، قرر سيميوني إشراك أنخيل كوريا، بدلا من أرياس الذي تعرض للإصابة.

وقرر الأرجنتيني تحويل طريقة اللعب إلى (4-3-2)، بوجود جريزمان وكوريا كثنائي هجومي، بعد طرد كوستا، ورغم النقص العددي لم تتأثر الصلابة الدفاعية للروخيبلانكوس، حتى نهاية الشوط الأول.

وبدأ برشلونة الشوط الثاني بضغط على الضيوف، وانطلق ليونيل ميسي بالكرة وسدد من خارج منطقة الجزاء، لكن أوبلاك تصدى لها ببراعة في الدقيقة 55.

وفي تغيير جديد أشرك سيميوني المهاجم ألفارو موراتا بدلا من الظهير الأيسر فيليبي لويس، وحول طريقة اللعب مرة أخرى إلى (4-4-1)، بوجود نيجويز كظهير أيسر، وموراتا كمهاجم صريح.

وواصل الحارس أوبلاك تألقه، حيث منع سواريز من تسجيل الهدف الأول، فمن هجمة مرتدة انطلق ميسي ومرر لزميله سواريز الذي كان بمواجهة الحارس، الذي تصدى للتسديدة ببراعة في الدقيقة 61.

وقرر فالفيردي إجراء أولى تغييراته بإشراك مالكوم بدلا من آرثر، ليعود كوتينيو إلى خط الوسط، ويتجه البرازيلي إلى الجناح الأيسر.

وحاول جريزمان افتتاح التسجيل، حيث حصل على خطأ من حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 67، وسدد الكرة لكن تصدى لها تير شتيجن بسهولة.

ودفع فالفيردي بألينيا بدلا من كوتينيو، وأخيرًا نيلسون سيميدو بدلا من سيرجي روبيرتو.

واقتنص لويس سواريز مهاجم برشلونة، هدف التقدم للبلوجرانا في الدقيقة 85، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لتسكن مرمى الأتلتي أقصى يسار الحارس أوبلاك.

وبعد دقيقتين، سجل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة، حيث انطلق على الجبهة اليمنى، وسدد على يسار أوبلاك بعد مراوغة الدفاع، ليؤمن النقاط الثلاث للبلوجرانا، ويُرسخ العقدة لسيميوني الذي لم يُحقق أي انتصار على برشلونة في الليجا منذ توليه المسؤولية مع الروخيبلانكوس.