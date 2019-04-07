طقس اليوم: غائم مع فرصة لأمطار متفرقة رعدية أحيانًا.. والعظمى 31

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود طقس حار نسبيا وغائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس معتدل وغائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 31 درجة للعظمى و22 درجات للصغرى.