حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 08 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 08 أبريل 2019
حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا و والرياح شمالية تتحول الى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .
الحرارة العظمى: 31°°
الحرارة الصغرى: 19°°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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