حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 08 أبريل 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 08 أبريل 2019

حالة الطقس

نهارًا:

حار نسبيا و والرياح شمالية تتحول الى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .

الحرارة العظمى: 31°°

الحرارة الصغرى: 19°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.