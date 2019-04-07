محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 08 أبريل 2019

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 08 أبريل 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا و والرياح شمالية تتحول الى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .

الحرارة العظمى: 31°°
الحرارة الصغرى: 19&deg°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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