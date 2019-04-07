“بريميرليغ”.. ارسنال يخسر امام ايفرتون ويتراجع الى المركز الرابع

تلقى فريق ارسنال خسارة قاسية امام مضيفه ايفرتون بنتيجة (0 – 1) اليوم الاحد في الجولة 33 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) ليتراجع الخاسر الى المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري.

واحرز لاعب ايفرتون فيل جاغيلكا هدف المباراة والوحيد والفوز لفريقه في الدقيقة 10 من زمن المباراة ليحافظ الفريق على هذا الهدف حتى النهاية في ظل عجز ارسنال عن ادراك التعادل.

وبهذه النتيجة توقف رصيد ارسنال عند 63 نقطة ليتراجع الى المركز الرابع في ظل منافسة شرسة مع توتنهام الثالث (64 نقطة) وتشيلسي الخامس (63 نقطة) ومانشستر يونايتد السادس (61 نقطة) لحجز بطاقتي المركز الثالث والرابع المؤهلتين لدوري ابطال اوروبا بعد ان ضمن ليفربول المتصدر برصيد 82 نقطة ومانشستر سيتي الوصيف (80 نقطة) مقعديهما حسابيا.