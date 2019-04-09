بيكيه: تعلمنا من درس روما.. وسعيد لرؤية صديقي القديم

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، جاهزية فريقه الكتالوني لخوض مواجهة مانشستر يونايتد، غدًا الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أولد ترافورد.

وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا “سولسكاير مدرب اليونايتد، كان زميلًا رائعًا، جئت إلى مانشستر يونايتد بعمر 17 عامًا، هو ساعدني كثيرًا على التأقلم، أنا سعيد جدًا لرؤيته مدربًا للفريق”.

وأضاف “مانشستر ضمن الأفضل في أوروبا، قضيت هناك عدة سنوات، وحصلت على خبرة كلاعب محترف، ولعبت مباريات رائعة مع أسماء كبيرة تعرفونها، تركت عائلتي وأصدقائي لأكون هنا”.

وتابع “أعتقد أننا سنحاول الاستحواذ على الكرة، الخصم يمتلك لاعبين يتمتعون بسرعة عالية، يجب أن نهتم باستراتيجية اللعب، خاصة وأنهم يملكون لاعبين أقوياء وأصحاب قامة طويلة”.

وأردف “لا أريد مقارنة الفريق الحالي، مع ما حدث في السنوات الماضية، نحن في وضع جيد، نعرف صعوبة اللعب في أولد ترافورد، حيث يحضر الكثير من الجماهير، نأمل في تحقيق الفوز”.

ونوه “لدينا الكثير من الحماس، بجانب التحرر من الضغوط، نتطلع إلى الظهور بشكل جيد”.

وأوضح “إنجاز ريال مدريد في دوري الأبطال؟ لا نهتم بما فاز به الفريق الملكي، نحن فزنا بألقاب أخرى، يجب علينا أن نكون سُعداء بما حققناه”.

وواصل “أولد ترافورد؟ برشلونة لديه خبرة كبيرة في التعامل مع هذه المواقف، نعلم أن الجماهير ستضغط من أجل فريقها، لكن علينا أن نتجاوز ذلك باللعب بشكل جيد، ونحن مستعدون”.

وأتم “الإقصاء أمام روما الدور الماضي؟ هي أشياء تحدث في كرة القدم، حيث سقطنا ونهضنا مرة أخرى، عانينا من مثل هذه المواقف من قبل، حيث أطاح بنا بايرن ميونخ، لكن في الأوقات الجيدة، نفوز بنتيجة عريضة، بالتأكيد تعلمنا، وهذا العام سنكون أكثر حذرًا”.