النيران الصديقة تحرق شياطين مانشستر يونايتد أمام برشلونة

حقق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على مانشستر يونايتد، في معقل الأخير “أولد ترافورد” في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12.

وبهذا الانتصار يضع برشلونة قدما في نصف النهائي، قبل إقامة لقاء الإياب في معقله “كامب نو” الثلاثاء المقبل.

واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على طريقة لعب (4-3-3)، بوجود تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي سيميدو، بيكيه، لينجليت، وألبا، وفي الوسط بوسكيتس، راكيتيتش، وآرثر، وفي الهجوم كوتينيو، ميسي، وسواريز.

واعتمد أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، على طريقة لعب (3-5-2)، بوجود دي خيا في حراسة المرمى، وفي الدفاع الثلاثي يونج، سمولينج، وليندلوف، وفي الوسط دالوت، ماكتوميناي، فريد، بوجبا، وشاو، وثنائي الهجوم لوكاكو وراشفورد.

أول تهديد في المباراة كان من أصحاب الأرض، حيث حصل راشفورد على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 4، وسدد بقوة لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس تير شتيجن.

وتألق تير شتيجن في القيام بدور الليبرو، وأنقذ برشلونة من انفراد لراشفورد في الدقيقة 8، والذي كاد أن يُسجل الهدف الأول للشياطين الحمر.

وسجل لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد الهدف الأول لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12، حيث سدد لويس سواريز مهاجم البارسا كرة رأسية قوية، مستغلا عرضية من زميله ليونيل ميسي، اصطدمت بشاو قبل أن تدخل الشباك.

واعتمد البارسا على التمريرات القصيرة في محاولة كسر التكلات الدفاعية للشياطين الحمر، واستقبل ميسي كرة في عمق الدفاع من بوسكيتس، ومرر لسواريز الذي كان بعيدًا تماما عن الرقابة.

وحاول راشفورد تسجيل هدف التعادل، وقام بتسديد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 21.

وتألق الحارس دي خيا في التصدي لتسديدة قوية من البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، في الدقيقة 35 من داخل منطقة الجزاء، ليحرم البارسا من الهدف الثاني.

وأهدر البرتغالي دالوت لاعب مانشستر يونايتد، فرصة تسجيل هدف التعادل برعونة شديدة، حيث استقبل عرضية في الدقيقة 39 لكن سددها بالرأس بعيدًا جدًا عن مرمى تير شتيجن.

وسيطر برشلونة على الكرة طوال الشوط الأول مع الانتشار بشكل جيد، وسنحت له عدة فرصة لمضاعفة النتيجة، وعلى الجانب الآخر، لم تكن فرص مانشستر يونايتد خطرة بالشكل المتوقع.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في الشوط الثاني، وبدأ الشوط بإهدار غريب من راشفورد فرصة تسجيل هدف التعادل بتسديدة برعونة كبيرة في الدقيقة 51.

وواصل دي خيا حارس مانشستر يونايتد، التألق وتصدى لتسديدة قوية من جوردي ألبا الذي استقبل تمريرة من ميسي، في الدقيقة 66.

وقرر فالفيردي تعديل أوراقه في خط الوسط بتغييرين دفعة واحدة، حيث أشرك فيدال وسيرجي روبيرتو بدلا من كوتينيو وآرثر على الترتيب، وحول طريقة اللعب إلى (4-4-2) لغلق كل المساحات أمام الشياطين الحمر، وترك سواريز وميسي كثنائي هجومي فقط.

وعلى الجانب الآخر، أشرك سولسكاير أنتوني مارسيال بدلا من لوكاكو لتنشيط خط الهجوم، ثم لينجارد بدلا من دالوت، وأخيرًا أشرك بيريرا بدلا من راشفورد.

وحول سولسكاير طريقة اللعب إلى (4-3-1-2) بوجود لينجارد كصانع ألعاب خلف الثنائي راشفورد ومارسيال، في محاولة لاقتناص هدف التعادل قبل نهاية المباراة.

وحصل برشلونة على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها ليونيل ميسي بتسديدة أرضية لكن تصدى لها دي خيا في الدقيقة 83.

ونجح لاعبو برشلونة في امتصاص حماس لاعبو مانشستر يونايتد، بالسيطرة على الكرة، والصلابة الدفاعية، حيث لم يُسدد أصحاب الأرض أي كرة على المرمى طوال الشوط الثاني.