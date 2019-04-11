الحركة التقدمية الكويتية تحيّي الشعب السوداني الأبي وقواه الوطنية والديمقراطية والتقدمية

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية البيان التالي:

تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بالتحية الخالصة والتهنئة الحارة إلى الشعب السوداني الشقيق وقواه الوطنية والديمقراطية والتقدمية بعد أن تحققت الخطوة الأولى لانتفاضته الباسلة الممتدة منذ شهر ديسمبر الماضي بسقوط رأس نظام الاستبداد والرجعية والفساد والقهر والنهب والإفقار.

إن إطاحة رأس النظام خطوة كبيرة ومهمة حققها شعب السودان بنضاله وصبره وتضحيات ابنائه الشهداء والمعتقلين، ولكن هذه الخطوة على أهميتها لا تعني انجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية، ناهيك عن الأخطار الماثلة التي تتهدد ثورة الشعب السوداني من قوى الثورة المضادة والتدخلات الإمبريالية والرجعية الخارجية، ونحن على ثقة أكيدة بأن الشعب السوداني وقواه الوطنية والديمقراطية والتقدمية يمتلكون الوعي واليقظة والتجربة السابقة للتصدي لمثل هذه المخاطر ومواصلة النضال لاستكمال انجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية وبناء سودان جديد… سودان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية…سودان ديمقراطي… سودان الدولة المدنية.

عاش الشعب السوداني البطل.

النصر للثورة السودانية.

المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية.

الكويت في 11 أبريل 2019