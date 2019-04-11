وزير التربية الكويتي: استقلالية المجلس الأعلى للتعليم عن التربية.. ضرورة

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي اليوم الخميس ضرورة استقلالية المجلس الأعلى للتعليم عن وزارة التربية إيمانا بدوره الفعال لتطور الجانب التعليمي في الكويت.

وقال العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعليم في دورته التاسعة انه تم تقديم مقترح بقانون يكون المجلس بموجبه الجهة المختصة برسم سياسات التعليم في البلاد وألا يكون مجرد جهة استشارية.

وأشار إلى أخذ ملاحظات أعضاء المجلس الأعلى للتعليم بعين الاعتبار مشددا بالوقت ذاته على ضرورة استطلاع آراء أهل الميدان التربوي فيما يخص الاستراتيجية والتعديل عليها تمهيدا لعرضها مجددا على المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. ودعا لمراجعة الاستراتيجية ومدى ملاءمتها مع المتغيرات المحلية والعالمية إضافة إلى تطبيقها بصورة تعمل على تطوير المستوى التعليمي في البلاد ويرفع جودة التعليم ما قبل الجامعي تحقيقا لطموحات رؤية (كويت جديدة 2035) وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد ضرورة ان تواكب الاستراتيجية مستجدات مفاهيم تطوير التعليم وما دعت إليه المنظمات الدولية والاقليمية من تطلعات مستقبلية بهذا الاتجاه. وتخلل الاجتماع عرضا لاسترايجية التعليم العام في الكويت بمشاركة اللجنة المختصة باعداد مشروع الاستراتيجية والرؤية التربوية الجديدة 2019 حيث قدم أعضاء المجلس بعض التوصيات والملاحظات على الاستراتيجية.