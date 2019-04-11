“آبل”: الاستماع إلى “البودكاست” سيكون من “الويب” مباشرة

لن يضطر المستخدمون بعد الآن إلى تنزيل «iTunes» للاستماع إلى حلقات البودكاست من Apple مع السماح للشركة الآن بتشغيلها مباشرة من موقع الويب الخاص بها. ووفقا لموقع «Gadgets» التقني ، أفادت شركة آبل أن صفحة الويب المعاد تصميمها من قبل الشركة للبودكاست تشتمل على ميزة مدمجة لتشغيل الويب وتصميم مبسط يسهل التنقل فيه. وأوضحت أن كل صفحة تحتوي على ملخص واضح لكل حلقة مع زر «تشغيل». وأكدت الشركة أن النقر على اسم الحلقة سيفتح صفحة كاملة للحلقات ، ويعرض تفاصيل كاملة عن محتواها لمساعدة المستخدم على تقرير ما يستمع إليه. وكان التصميم السابق للبودكاست على الويب مجرد قائمة من الحلقات التي أعادت توجيه المستخدمين إلى iTunes مع عدم توفر خيار تشغيل الويب. وأشار تقرير إلى أن «iPhone-maker» يخطط الآن لتقديم تطبيق بودكاست مستقل مع إطلاق نظام التشغيل «macOS 10.15». كما تُخطط «أبل” لتقسيم» الـ«أي تيونز» إلى ثلاثة تطبيقات منفصلة هي «أبل ميوزيك» و«أبل تي في» و«أبل بودكاستس» في الإصدار القادم من “ماك أو إس”، بحسب تقرير لـ «9 تو 5 ماك». وأوضح التقرير أنه سيتم إنشاء التطبيقات الثلاثة الجديدة باستخدام «مارزيبان»وهي تكنولوجيا حديثة من «أبل» مصممة لتسهيل نقل تطبيقات أيباد إلى ماك دون إجراء الكثير من التغييرات في الكود ويُعتقد أن الشركة ستظل تحتفظ بــ«أي تيونز» في الإصدار الجديد من نظام التشغيل «ماك أو إس» بسبب عدم إيجادها بعد طريقة أفضل لمزامنة الأجهزة القديمة يدوياً من أيبود وأيفون مع ماك. وتشير أحدث البيانات إلى أن «أبل ميوزك» حقق نجاحاً كبيراً، حيث زاد عدد المشتركين فيه إلى 50 مليون مشترك على مدار السنوات الثلاث الماضية.