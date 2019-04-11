تعيين نحو 400 متقدم لشغل وظيفة محام ب بالفتوى والتشريع

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اعتماد تعيين أكثر من ٤٠٠ متقدم ومتقدمة لشغل وظيفة محام ب بإدارة الفتوى والتشريع وفق ما انتهت له اللجنة المكلفة باجراء المقابلات الشخصية لمن اجتاز الاختبارات التخصصية.

وأضاف الوزير الصالح في تغريدة على موقع تويتر أنه كلف إدارة الفتوى والتشريع بالاعلان عن اجراءات استعلام المتقدمين عن النتائج عبر الموقع الالكتروني، كما وجه بتشكيل لجنة لاستقبال أي تظلمات قد ترد ودراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وذلك حرصا على الشفافية.

وأعرب عن تمنياته للموظفين التوفيق والنجاح في مهامهم ليكونوا عوناً وسنداً في حماية حقوق الدولة والمواطنين.