رئيس “البنك الدولي”: تكريم سمو أمير #الكويت تقديرا لدور سموه في دعم التنمية وإحياء السلام

أعلنت الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الجمعة تكريم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نظرا إلى دور سموه في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي وإحياء السلام.

جاء ذلك في كلمة ألقتها جورجيفا خلال مؤتمر عقده البنك في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن للإعلان عن هذه المناسبة بحضور ممثل سموه وزير المالية الدكتور نايف الحجرف.

وقالت إن نائب الرئيس التنفيذي للبنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج سيقوم بزيارة البلاد لتقديم التكريم إلى سموه.

ويعد هذا التكريم هو الأول من نوعه الذي يقدمه (البنك الدولي) لقائد دولة وذلك تقديرا لدور سموه المشهود عالميا في دعم استقرار الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فضلا عن سعي سموه الحثيث لمساعدة المحتاجين في شتى بقاع الأرض.