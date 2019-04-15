“الصحة” الكويتية توقع مذكرة تفاهم بشأن مشروع التتبع الدقيق للأدوية عبر “باركود”

وقعت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم بشأن مشروع نظام التتبع الدقيق للأدوية والمستهلكات الطبية عبر ال(باركود) والهادف لتأمين استخدامها وسلامة المرضى.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي إن النظام الذي وقعت مذكرة التفاهم بشأنه مع مؤسسة (جي اس – 1) غير الربحية يعمل على تتبع الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دقيق بوساطة (باركود) من لحظة خروجها من الشركة المصنعة مرورا بالمخازن والصيدليات حتى وصولها إلى المريض.

وأضاف البدر أن النظام المتبع في معظم الشركات العالمية يستهدف مكافحة الأدوية المزورة والمغشوشة ويسهل عملية سحب الأدوية عند الحاجة إضافة إلى معرفة العقاقير التي قد يساء استخدامها.

وأوضح أن من فوائد النظام ضمان الجودة من خلال المسار والتتبع وخفض التكاليف عبر القضاء على الأخطاء والتكاليف الإدارية والامتثال للمتطلبات التنظيمية العالمية بشأن التتبع والسلامة والأمن فضلا عن تحسين معلومات المنتج لتسهيل مشتريات المستهلكين وخفض تكاليف سلسلة التوريد.