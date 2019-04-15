مجلس الوزراء الكويتي يناشد أبناء الشعب السوداني بكافة فئاته تغليب المصلحة العليا للوطن

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة معالي الشيخ/ ناصر صباح الأحمد الصباح ـ رئيس مجلس الـوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء/ أنس خالد الصالح – بما يلي:

بمناسبة التكريم الاستثنائي الذي أعلنت عنه مجموعة البنك الدولي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اعترافاً بالدور الريادي والمثالي لسموه حفظه الله ورعاه في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية والشرق الأوسط وعلى مستوى العالم ، فقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه وتقديره لهذا التكريم والذي يعد لأول قائد يكرم من البنك الدولي تقديراً لمسيرة سموه حفظه الله ورعاه الحافلة بالإنجازات والعطاءات للوطن الغالي والأمة العربية والإسلامية وجميع دول العالم ويؤكد على المكانة التي يحظى بها سموه حفظه الله ورعاه ودولة الكويت لدى المجتمع الدولي وتقديره للجهود المميزة والدؤوبة في تبني ودعم القضايا الإنسانية على مستوى المنطقة والعالم ولسلسلة المبادرات الإنسانية التي تبناها سموه لتخفيف معاناة المتضررين في المنطقة وتحسين معيشتهم ، وقد أكد مجلس الوزراء بأن هذا التكريم المستحق لصاحب السمو حفظه الله ورعاه يمثل إنجازاً حضارياً وفخراً جديداً للكويت يضاف إلى سجلها الإنساني الرائع ، داعياً المولى تعالى أن تظل راية دولة الكويت خفاقه بالعز والرفعة وأن يحفظ سموه رعاه الله رمزاً وذخراً للكويت والأمتين العربية والإسلامية وقائداً للعمل الإنساني وأن يديم على سموه حفظه الله ورعاه دوام الصحة والعافية .

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ/ صباح الخالد الحمد الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية الشقيقة / ناصر بو ريطة للمشاركة في أعمال الدروه التاسعة للجنة العليا المشتركة الكويتية ـ المغربية والتي عقدت في دولة الكويت في الأسبوع الماضي ، والتي اختتمت أعمالها بالتوقيع على (6) اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج عمل بين البلدين الشقيقين تتعلق بالاستثمار والتجارة الخارجية والتعليم العالي والثقافة والبيئة والشئون الإسلامية ، والتي تأتي ضمن إطار الحرص المشترك على تفعيل العمل الثنائي والدفع به إلى آفاق أوسع.

كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن طلب إيجاد موقع بديل لقسائم منطقة شرق الصناعية وذلك من منطلق الحرص على سلامة المنطقة بعد تكرار حوادث الحريق وما تسببه من ضرر بيئي كبير داخل العاصمة ، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسيمتين (69 ، 70) الكائنتين بالمنطقة الأولى بالشويخ (موقع مسلخ بلدية الكويت السابق) لصالح الهيئة العامة للصناعة ليتم تخصيصها من قبل الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن للمستحقين من مستثمري القسائم بمنطقة شرق الصناعية ، وذلك تمهيداً لإخلاء المنطقة من شاغليها.

ثم استعرض المجلس التقرير الدوري الثالث بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي أعدته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يغطي عام 2018 ، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير المالية / د. نايف فلاح مبارك الحجرف أوضح فيه مدى التقدم المحرز لمتابعة تنفيذ التدابير الواردة في الاستراتيجية مع الجهات ذات الصلة ، وذلك تعزيزا للارتقاء بنظم المكافحة لديها وتطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعنية ويكفل الاستعداد الجيد للتقييم المتبادل القادم والذي ستخضع له دولة الكويت من قبل مجموعتي (فاتف) و(مينافاتف).

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها وزارة المالية والتي اعتمدتها اللجنة الوطنية بهذا الشأن لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية ، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والارتقاء بنظم المكافحة لديها.

ومن جانب آخر ، استعرض المجلس التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص ، حيث استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الدولة للشئون الاقتصادية / مريم عقيل العقيل عرضت من خلاله أهم الأنشطة والإنجازات والمتمثلة في البدء بالإجراءات التنفيذية لتخصيص محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية ، ودراسة جدوى تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، والدراسات الخاصة بقطاع الاتصالات في وزارة المواصلات ، بالإضافة إلى غيرها من الخطوات المتعلقة بالجوانب القانونية والإدارية .

كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية السعودية والجهات الأمنية المختلفة لإحباط عملية إرهابية في القطيف، ومجلس الوزراء إذ يعرب عن استنكاره لما تقوم به فئه شاذة من أعمال إرهابية تستهدف أمن المملكة الشقيقة وتخالف كل الشرائع والقيم والمبادئ الإنسانية ، ليؤكد وقوف دولة الكويت ومساندتها لكل جهد يسهم في مواجهة الإرهاب ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمملكة الشقيقة والمنطقة .

كما أعرب المجلس عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع بالشيخ زويد في سيناء بجمهورية مصر العربية مؤخراً والذي أسفر عن استشهاد عدد من ضباط الشرطة وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء، مجدداً موقف دولة الكويت الثابت من رفض كافة أعمال العنف والإرهاب البغيض بكافة أشكالها وصوره مهما كانت الدوافع .

وتابع مجلس الوزراء التطورات والأحداث الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة ، معرباً عن أمله في أن تسفر الإجراءات التي اتخذت لمعالجة تلك التطورات إلى ما يحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة لأبناء البلد الشقيق ، بما يلبي آماله وتطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والازدهار ، ويناشد مجلس الوزراء أبناء الشعب السوداني الشقيق بكافة فئاته تغليب المصلحة العليا للوطن بما يحفظ للسودان وحدته وسيادته واستقراره .