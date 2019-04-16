“القوى العاملة”: خاطبنا الادارات المختصة لإيقاف ملفات الشركات صاحبة العقود الحكومية المنتهية

قال نائب المدير العام لشؤون العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر أنه تم مخاطبة إدارات العمل المختصة نحو إيقاف الملفات الرئيسية للشركات صاحبة العقود الحكومية المنتهية لحين تصفية العمالة أو اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بشأن هذه الشركات.

وأضاف الخضر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي في إطار قيام الهيئة بإجراء المراجعة الدورية لملفات العقود والمشاريع الحكومية.

وأشار إلى وجود عدد من العقود المنتهية حتى نهاية سبتمبر 2018 إذ يبلغ عدد تلك العقود 211 عقدا وأن إجمالي العمالة عليها يبلغ 5792 عاملا.